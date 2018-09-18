Во Владивостоке на 13 участках отменили результаты выборов губернатора Приморья

Во Владивостоке территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморского края по 13 участкам, со ссылкой на члена ТИК Сергея Ивановича пишет «Интерфакс».

Решение об отмене результатов было принято из-за эвакуации во время подсчёта голосов. На заседании ТИК посчитали, что какие-то документы могли быть утрачены.

Член ТИК пояснил, что все участковые комиссии сдали документы около четырёх утра и результаты были внесены в систему ГАС «Выборы». По этим 13 участкам данные не загрузили.

«В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку», — рассказал он.

Ранее в Приморском крае прошёл второй тур выборов главы региона, в котором до конца подсчёта голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. После обработки 97,77% протоколов у него было 50,37% голосов, а у кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко — 47,11%. Однако по итогам обработки 99,03% бюллетеней единоросс вырвался вперед с 49,02% голосов, а Ищенко набрал 48,56%.

Представители обеих партий обвинили друг друга в нарушениях. Коммунисты заявили о массовых фальсификациях при подсчёте голосов, Андрей Ищенко призвал своих сторонников к пикету возле администрации края и объявил голодовку, однако позже прекратил её. В «Единой России» сказали, что КПРФ подкупала избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала, что окончательные итоги выборов подведут только после того, как комиссия рассмотрит все жалобы, и допустила отмену результатов голосования.