Врачи закрытой на карантин больницы в Уфе записали обращение к Путину с требованием расследовать массовое заражение

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим высокопоставленным чиновникам, в котором потребовали расследовать массовое заражение коронавирусом и предположили, что региональные власти скрывают масштаб эпидемии, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

В обращении говорится, что в марте в больнице началась вспышка пневмонии, о чём врачи неоднократно сообщали руководству, но оно ничего не предприняло. В начале апреля в больнице без предупреждения объявили карантин и врачей заперли на рабочих местах в сложных бытовых условиях: «без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна». Одна из медработников пожаловалась, что «спала в столовой на стульях». 10 апреля из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков, но их вернули обратно в медицинское учреждение.

У многих сотрудников РКБ через несколько дней обнаружили пневмонию, первый тест на коронавирус обнаружил инфекцию у 170 медиков и пациентов, второй подтвердил её у 52 человек.

В обращении врачи отмечают, что больница стала очагом распространения коронавируса по всей республике, а многие пациенты из-за её закрытия остались без специализированной помощи. Они также предположили, что республиканские власти могут скрывать масштаб эпидемии.

В Башкирии из-за коронавируса целиком или частично закрыты больше десяти больниц, на 30 апреля в республике выявлен 691 случай заражения коронавирусом, 14 человек умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».