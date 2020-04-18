В Башкирии семеро медиков сбежали из закрытой на карантин больницы

В Уфе семеро медиков сбежали из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова, где они должны были пройти обследование на наличие COVID-19.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Уфы, накануне шестерых сбежавших медиков принудительно поместили в больницу под медицинское наблюдение. Истцом выступил главный санитарный врач Башкирии, по одному иску суд вынес отказ. При этом все ответчики утверждали, что были отпущены на домашнюю самоизоляцию.

На сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли восемь человек. По данным республиканского Роспотребнадзора, выявлены три основных очага распространения вируса — это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат Нефтекамска.

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