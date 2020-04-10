В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы нашли коронавирус

В Уфе в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова диагноз «коронавирусная инфекция» предварительно подтверждён у 170 врачей и пациентов, со ссылкой на главу Минздрава Башкирии Максима Забелина пишет «Росбалт». С 6 апреля учреждение закрыто на жёсткий карантин.

«У большинства как пациентов, так и сотрудников результаты первичной диагностики отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке», — сказал Забелин.

Анализы направят в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, при этом пока не удалось установить очаг заражения в корпусе акушерства и гинекологии.

За последние сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11917 случаев коронавируса в 82 регионах страны. За весь период наблюдений зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».