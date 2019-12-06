Врачи ОДКБ написали третье письмо, обвинив защитников главврача в клевете

Врачи, рассказавшие о низкой зарплате в ОДКБ, написали ещё одно письмо, в котором обратились к другим сотрудникам больницы, в том числе к администрации и главному врачу Олегу Аверьянову, пишет E1.ru.

В обращении они подчеркнули, что многие коллеги поняли их открытое обращение неверно — 113 сотрудников больницы, подписавшихся под жалобой, призывали к прозрачному распределению стимулирующих выплат и пересмотру заработной платы, а не к смене главного врача.

«Вопрос замены главного врача нами не поднимался. При этом давить на своих подчинённых — заставлять их подписывать невыгодные допсоглашения, перерабатывать без достойной оплаты, вменять новые обязанности без всякой доплаты — не является показателем профпригодности руководящего состава на всех уровнях», — говорится в обращении.

Авторы письма также призвали руководство не угрожать сотрудникам, которые вступают в профсоюзы и отстаивают свои права, штрафными санкциями.

«То, что вы занимаете руководящую должность, не даёт право манипулировать сотрудниками, угрожать потерями в зарплате и прочими "карами" за вступление в независимый профсоюз. Вы должны защищать и уважать законные права своих сотрудников, только тогда будут защищать и уважать ваши», — говорится в письме.

Врачи попросили коллег прекратить переписку и рассмотреть инициативы, предложенные ими в письме: среди них, в частности, повышение тарифов ТФОМС и повышение зарплаты сотрудников до уровня не менее 200% от средней по региону для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала и другие. Также в письме говорится, что врачи рассматривают возможность привлечь авторов второго обращения (за главврача) к уголовной ответственности.

«"Лидер" нашего обращения занимается "сведением счётов" за неполученные помещения служебного общежития, а другие его участники "бойкотируют" работу собственного отделения (речь идёт о враче Надежде Емельяновой)... Расцениваем этот пункт как клевету, подлежащую административной и уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ. Будет рассмотрен вопрос об официальном заявлении в правоохранительные органы на этот счёт. Искренне надеемся, что каждый из подписавших будет услышан и их аргументы будут приняты во внимание», — говорится в обращении.

Министр здравоохранения Среднего Урала Андрей Цветков сегодня лично встретился с коллективом Областной детской клинической больницы, откуда в начале недели поступила жалоба на «недостойно низкие зарплаты», сообщил пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.

По его словам, «встреча прошла конструктивно, у коллектива была возможность задать все вопросы, которые его беспокоят. Министр был готов разговаривать с каждым индивидуально. На часть вопросов министр ответил, некоторые требуют отдельного изучения».

Отдельно Андрей Цветков акцентировал внимание врачей на том, что конфликт в больнице не должен привести к ухудшению оказания медицинской помощи. Шестаков добавил, что проверка медучреждения будет проходить до конца года и все выводы будут сделаны только после новогодних праздников.