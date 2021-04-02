Врачи кардиоцентра в Благовещенске провели успешную операцию во время пожара (ВИДЕО)

В одной из операционных кардиоцентра Благовещенска в Амурской области, на крыше которого возник пожар, врачи провели операцию на сердце, пишет «Интерфакс».

Пожар начался днём 2 апреля, к 13:25 по местному времени (7:25 мск) его локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

«Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию. Работают расчёты областного МЧС, лаборатория», — написал в телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Отмечается, что операция проводилась на открытом сердце, поэтому остановить её было нельзя. Операция завершилась успешно, пациент и врачи эвакуированы.

Мэр сообщил, что из хирургического корпуса больницы эвакуированы 67 пациентов, 14 из них отправлены домой, 49 размещены в помещениях Амурской медакадемии, три человека — в областной больнице. Он уточнил, что пожар локализован, причины его возникновения выясняются. МЧС сообщило, что всего эвакуировано 120 человек.