Врачи из Нижнего Тагила восстановили кости черепа благодаря 3D-моделируемому импланту 

В Нижнем Тагиле нейрохирурги ГБ № 1 спасли 33-летнего мужчину, который получил серьёзные травмы в дорожно-транспортном происшествии. У тагильчанина были зафиксированы переломы свода и основания черепа, через три месяца после многочисленных операций по декомпрессии головного мозга врачи восстановили утраченные фрагменты костей черепа пациента при помощи 3D-моделируемого импланта, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Воссоздать костную ткань черепа помогла реконструкция имплантом из титановой сетки, он был сконструирован в Екатеринбурге при помощи виртуального моделирования и полимерной 3D-модели по индивидуальному заказу. Анатомия черепа была воссоздана максимально точно, через 10 дней после хирургического лечения мужчина был выписан из больницы.

«Наши специалисты применяют современные методики и технологии нейрохирургической помощи. В частности, методику имплантации нейрохирурги Нижнего Тагила освоили около пяти лет назад и за это время успешно выполнили несколько вмешательств. Это обеспечивает доступность широкого спектра специализированной медицинской помощи на базе межмуниципального центра и позволяет снизить временные и финансовые затраты пациентов в сравнении с направлением их в областные центры», — отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.