Врач-педиатр Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Валентина Кондратович не будет обжаловать штраф за оскорбление псевдосиловика

66-летняя врач-педиатр Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Валентина Кондратович не собирается обжаловать решение Тагилстроевского суда по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства за оскорбление псевдосиловика. За это женщину оштрафовали в конце августа на 10 тысяч рублей.

Конфликт между врачом и 41-летним жителем Верхней Салды Фуркатом Хонбердиевым произошёл 7 мая. Мужчина, впоследствии написавший заявление на врача в прокуратуру, привёз в больницу свою дочь с температурой, медсестра провела первичный осмотр ребёнка и дала ей суспензию, после чего девочке стало лучше и семью попросили подождать.

Как рассказал собеседник редакции, знакомый с ситуацией, мужчина обвинил врача в том, что ребёнку не была оказана медицинская помощь, при этом Кондратович физически не могла оперативно принять девочку. Но мужчина стал вести себя агрессивно и требовал, чтобы к его ребёнку было больше внимания со стороны медиков. Во время конфликта Фуркат Хонбердиев решил представиться сотрудником правоохранительных органов, достал телефон и начал снимать происходящее на камеру. Позднее выяснилось, что мужчина, о котором идёт речь, на самом деле не является сотрудником силовых ведомств и никогда им не был. Его высказывания в медучреждении оказались провокацией. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». По данным из открытых источников, мужчина является наёмным рабочим в строительной сфере.

Обжаловать решение суда Валентина Кондратович не планирует. Как заявила АН «Между строк» сама врач, ей достаточно своих домашних и рабочих дел, поэтому по судам она ходить не намерена.

«Мне хватает моих личных дел и забот. Конечно, это семью напрягло, мне это всё неприятно. Но мне вообще нет дела ни до каких конфликтов и уж тем более до разжигания розни. Сейчас это уже не исправить, он сразу был так агрессивно настроен, стал говорить, какой у нас в больнице бардак. Сразу же, когда мы с ним только увиделись, сказал мне писать отказ от осмотра и начал угрожать судом. Своим телефоном он тыкал мне прямо в лицо, и с ребёнком он уехал, не дожидаясь, когда их примут. Вообще, знаете, я училась в интернациональном университете, у меня много друзей, коллег по всему миру, родня у меня разная — в общем, для меня изначально не было причин для спора. И конечно, в той стрессовой ситуации его угрозы и оскорбления в конечном итоге меня вывели из себя», — поделилась врач с АН «Между строк».

Валентина Кондратович имеет большой стаж работы в медицине, окончила Ленинградский медицинский институт в 1982 году. По отзывам коллег и пациентов, является одним из лучших специалистов в городе.

В Тагилстроевской прокуратуре, куда обратился Хонбердиев, на запрос АН «Между строк» ответили, что сотруднику медучреждения назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

«В прокуратуру района поступило обращение гражданина по факту его оскорбления сотрудником медицинского учреждения. По указанному обращению прокуратурой района проведена проверка, по результатом которой в действиях сотрудника учреждения установлен состав административного правонарушения по ст. 20.3.1. КоАП РФ, в связи с чем возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, что в 2019 году Верхнесалдинский районный суд рассматривал административное дело в отношении Фурката Хонбердиева по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти». Протокол составил старший инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД МО «Верхнесалдинский». Хонбердиеву вменялось опережение патрульного автомобиля, создание ему помехи в движении и отказ от предъявления документов. Но суд постановил прекратить рассмотрение дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.