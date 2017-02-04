Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА

В День защитника отечества, 23 февраля, в спорткомплексе «Металлург-форум» пройдёт международный турнир по профессиональному боксу «Ратиборец-6», в рамках которого состоятся четыре титульных боя, в том числе за пояс временного чемпиона WBА в полутяжёлом весе. За почётный титул на ринге сойдутся 26-летний боксёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Бивол и новозеландец Роберт Берридж. Также в этот день свой поединок проведёт 29-летний российский супертяжеловес Сергей Кузьмин против Вацлава Пейсара из Чехии. Об этом AllBoxing.ru сообщил менеджер боксёров Вадим Корнилов.

«Вместе с промоутером Андреем Рябинским и компанией “Мир бокса” мы уладили последние нюансы предстоящего шоу, получив соответствующие решения санкционирующих организаций, – рассказал Корнилов. – Таким образом, Бивол будет защищать принадлежащий ему титул WBA Interim в полутяжёлом весе, а Сергей – WBC Eurasia Pacific Boxing Council в супертяжёлом. И Дмитрий, и Сергей уже около месяца готовятся к предстоящим боям, поэтому к обозначенной дате подойдут в оптимальной готовности».

Кроме того, за титул чемпиона России в полулёгком весе сойдутся тагильчанин Никита Кузнецов и Евгений Смирнов из Кинешмы.

Бой за региональный пояс в полулёгком весе пройдёт с участием россиянина Валерия Третьякова и филлипинца Рэмбо Лагоса.

Уроженец Киргизии Дмитрий Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году против уругвайца Хорхе Родригеса Оливеры. Бой закончился победой россиянина техническим нокаутом в последнем шестом раунде. 21 мая 2016 года Бивол завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, победив единогласным решением судей доминиканца Феликса Валеру. Отметим, что соревнования подобного уровня в Нижнем Тагиле проводятся впервые, а в числе организаторов – крупнейшая промоутерская компания Европы «Мир бокса».

Агентство новостей «Между строк»