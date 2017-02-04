Сегодня: Вс, 5 Февраля, 2017 | USD 59.31 руб. 0.31   EUR 63.82 руб. 0.82   | -15 °C
03 Фев 2017 14:41 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Спорт

Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА

В День защитника отечества, 23 февраля, в спорткомплексе «Металлург-форум» пройдёт международный турнир по профессиональному боксу «Ратиборец-6», в рамках которого состоятся четыре титульных боя, в том числе за пояс временного чемпиона WBА в полутяжёлом весе. За почётный титул на ринге сойдутся 26-летний боксёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Бивол и новозеландец Роберт Берридж. Также в этот день свой поединок проведёт 29-летний российский супертяжеловес Сергей Кузьмин против Вацлава Пейсара из Чехии. Об этом AllBoxing.ru сообщил менеджер боксёров Вадим Корнилов.

«Вместе с промоутером Андреем Рябинским и компанией “Мир бокса” мы уладили последние нюансы предстоящего шоу, получив соответствующие решения санкционирующих организаций,  рассказал Корнилов. – Таким образом, Бивол будет защищать принадлежащий ему титул WBA Interim в полутяжёлом весе, а Сергей  WBC Eurasia Pacific Boxing Council в супертяжёлом. И Дмитрий, и Сергей уже около месяца готовятся к предстоящим боям, поэтому к обозначенной дате подойдут в оптимальной готовности».

Кроме того, за титул чемпиона России в полулёгком весе сойдутся тагильчанин Никита Кузнецов и Евгений Смирнов из Кинешмы.

Бой за региональный пояс в полулёгком весе пройдёт с участием россиянина Валерия Третьякова и филлипинца Рэмбо Лагоса.

Уроженец Киргизии Дмитрий Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году против уругвайца Хорхе Родригеса Оливеры. Бой закончился победой россиянина техническим нокаутом в последнем шестом раунде. 21 мая 2016 года Бивол завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, победив единогласным решением судей доминиканца Феликса Валеру. Отметим, что соревнования подобного уровня в Нижнем Тагиле проводятся впервые, а в числе организаторов  крупнейшая промоутерская компания Европы «Мир бокса». 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА

Рекомендуемые новости:

64x64
04.Фев.17 14:05 | Комментарии: 0

Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу»

64x64
03.Фев.17 09:59 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «Звонки», Drag Me Down и поход с фонариками

О том, чем заняться с 3 по 5 февраля
64x64
01.Фев.17 12:30 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду на квадроцикле

Лента новостей

Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком
04.02.2017 | Комментарии: 0
Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу» Осталась неделя до окончания сбора средств на покупку социального такси в Екатеринбурге. «Спасибо, что приближаете ещё одну нашу общую победу»
04.02.2017 | Комментарии: 0
Балыбердину отдали все партийные проекты «Единой России» в УрФО Балыбердину отдали все партийные проекты «Единой России» в УрФО
03.02.2017 | Комментарии: 0
Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд рублей Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд рублей
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле ликвидируют таможенный пост НТМК В Нижнем Тагиле ликвидируют таможенный пост НТМК
03.02.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура запросила Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно Прокуратура запросила Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно
03.02.2017 | Комментарии: 0
Сергей Носов готовит заявку для признания Нижнего Тагила территорией опережающего развития Сергей Носов готовит заявку для признания Нижнего Тагила территорией опережающего развития
03.02.2017 | Комментарии: 0
ФСБ и ОБЭП проводят обыски в администрации Верхней Салды ФСБ и ОБЭП проводят обыски в администрации Верхней Салды
03.02.2017 | Комментарии: 0
Яровая предложила создать базу данных педофилов Яровая предложила создать базу данных педофилов
03.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отменил запрет мэрии Нижнего Тагила на рекламу магазина халяльных продуктов Суд отменил запрет мэрии Нижнего Тагила на рекламу магазина халяльных продуктов
03.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


В Нижнем Тагиле отчим и мать насиловали дочь В Нижнем Тагиле отчим и мать насиловали дочь
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата и стрельбы
03.02.2017 | Комментарии: 0
Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о госгранице. «Без российской нефти мы обойдёмся» Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о госгранице. «Без российской нефти мы обойдёмся»
03.02.2017 | Комментарии: 0
Легендарная школа №32 празднует 80-летний юбилей. На торжественный вечер в Нижний Тагил едут два депутата Заксобрания Легендарная школа №32 празднует 80-летний юбилей. На торжественный вечер в Нижний Тагил едут два депутата Заксобрания
03.02.2017 | Комментарии: 0
Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт бой за звание чемпиона мира по версии WBА
03.02.2017 | Комментарии: 0
Советником Вячеслава Володина стал представитель РПЦ Советником Вячеслава Володина стал представитель РПЦ
03.02.2017 | Комментарии: 0
Журналиста Владимира Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому Журналиста Владимира Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому
03.02.2017 | Комментарии: 0
Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли у соседки Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли у соседки
03.02.2017 | Комментарии: 0
Роскосмос запланировал первый коммерческий пуск «Протона» на апрель Роскосмос запланировал первый коммерческий пуск «Протона» на апрель
03.02.2017 | Комментарии: 0
Минтранс России предложил приватизировать речные порты за 1 рубль Минтранс России предложил приватизировать речные порты за 1 рубль
03.02.2017 | Комментарии: 0
Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на пенсионерок в Нижнем Тагиле и Верхней Салде Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на пенсионерок в Нижнем Тагиле и Верхней Салде
03.02.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали причину смягчения санкций против ФСБ СМИ узнали причину смягчения санкций против ФСБ
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле пропала 8-летняя девочка В Нижнем Тагиле пропала 8-летняя девочка
03.02.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» раскрыл законную схему отмывания денег в России «Коммерсантъ» раскрыл законную схему отмывания денег в России
03.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле в аварии с участием автобуса НТМК перевернулся автомобиль (ВИДЕО) В Нижнем Тагиле в аварии с участием автобуса НТМК перевернулся автомобиль (ВИДЕО)
03.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости