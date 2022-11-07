Возможным виновником пожара в кафе «Полигон» в Костроме был вернувшийся с СВО житель Асбеста

Возможным виновником пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в котором, по данным прокуратуры Костромской области, погибли 13 человек, был житель Асбеста Свердловской области 23-летний Станислав Ионкин. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина недавно вернулся со специальной военной операции на Украине и находился в отпуске из-за ранения.

О том, что именно Ионкин стал виновником пожара в «Полигоне» в ночь на 5 ноября, сообщили несколько Telegram-каналов. По предварительной информации, ночью в заведении началась массовая драка, во время которой Ионкин, будучи одним из её участников, достал пусковое устройство «сигнал охотника» и выстрелил вверх, передаёт издание 76.ru. Заряд попал в потолок, из-за чего тот моментально загорелся. Утром после пожара мужчину задержали в шести километрах от места трагедии, а сегодня, 7 ноября, Ярославский военный гарнизонный суд арестовал Станислава Ионкина на два месяца.

Известно, что здание, в котором находится заведение, принадлежит депутату-единороссу областной думы Костромы Ихтияру Мирзоеву, а организовывала работу клуба компания «Империя». Её глава Наталья Беленогова была также взята под стражу на два месяца.

Отметим, что по факту пожара было возбуждено три уголовных дела: первые два по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 2 ст. 109 УК РФ (о ненадлежащем оказании услуг). После проверки, организованной СК РФ, было возбуждено третье дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).