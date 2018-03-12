Возле здания Госдумы прошла акция в поддержку депутата Слуцкого

Утром 12 марта у Госдумы началась акция в поддержку обвиняемого в домогательствах депутата Леонида Слуцкого, пишет «Дождь».

По состоянию на 10:25 мск на акцию пришли 11 человек, участники держат плакаты «Очередные заказные обвинения прозападных журналистов. Хватит считать нас дураками. Мы за Слуцкого», «Запад, руки прочь от Слуцкого!» и «Леонид Слуцкий: патриот России, враг Запада, настоящий человек». Участники акции рассказали, что симпатизируют ЛДПР и пришли поддержать Слуцкого. Один из них на вопрос о том, принадлежит ли он к какой-нибудь организации, ответил: «Гражданская позиция просто моя». Полицейского усиления у места проведения пикета не видно, автозаков рядом нет.

Напомним, в конце февраля депутата Слуцкого открыто обвинили в домогательствах продюсер «Дождя» Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналист «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.

Сначала Слуцкий обвинения отрицал и называл их «грубым приёмом в период предвыборной кампании» и нападками, связанными с тем, что он эффективно работает и к нему невозможно «придраться с профессиональной точки зрения». 8 марта он поздравил женщин в Facebook и принёс извинения всем за «вольно или невольно причинённые переживания». В тот же день у Думы прошли пикеты в поддержку журналисток и с требованием расследовать обвинения, выдвинутые против депутата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что эти обвинения в Думе рассмотрят в рамках закона, но предложил журналисткам увольняться, если им страшно работать в нижней палате.