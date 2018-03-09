Профсоюз журналистов призвал иностранные СМИ не обращаться к депутату Слуцкому за комментариями

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ призвал иностранных корреспондентов не обращаться к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому за комментариями, не связанными с выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах, «пока он не понесёт ответственность за свои действия». Заявление профсоюза в связи с ситуацией с домогательствами к журналисткам в Госдуме было опубликовано в Facebook организации.

Накануне, 8 марта, у здания Госдумы в Москве с полудня начались одиночные пикеты с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против депутата Леонида Слуцкого несколько журналисток. Пикеты были организованы правозащитной организацией Amnesty International, в них принимали участие журналисты и активисты.

За полчаса до начала пикетов к Госдуме приехала кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая встала с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!». На её акции присутствовали съёмочные группы федеральных телеканалов, к началу акции Amnesty International они уехали.

Сам депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, 8 марта попросил прощения у женщин, которым «когда-либо причинил переживания».

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — говорится в поздравлении с 8 марта, опубликованном в Facebook Слуцкого.

Депутата Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). У Фариды Рустамовой, к которой Слуцкий приставал в собственном кабинете, есть аудиозапись разговора с ним.

Слуцкий отрицает обвинения в свой адрес, называя их «заказухой». Коллеги депутата по Госдуме в основном также высказались в его поддержку. Спикер Вячеслав Володин, к примеру, предложил журналисткам «сменить работу, если они считают, что работать в Госдуме опасно».