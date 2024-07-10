«Возбудили уголовные дела на ровном месте, потому что резонанс, а состава нет». Экс-начальник ПДН полиции Нижнего Тагила Татьяна Пинаева вступилась за двух братьев, которые избили одноклассницу возле школы № 56 в декабре прошлого года

Бывший начальник подразделения по делам несовершеннолетних полиции Нижнего Тагила Татьяна Пинаева, которая сейчас является заместителем директора городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, вступилась за двух братьев-азербайджанцев, которые вместе со своей матерью избили одноклассницу возле школы № 56 в декабре прошлого года.

«Возбудили уголовные дела на ровном месте, потому что резонанс, а состава нет», — написала она в комментариях к посту в одном из городских пабликов о передаче расследования дела в центральный аппарат СК РФ.

«Я знаю ситуацию изнутри, пришлось встречаться с семьёй, знаю о травле, какую устроили, дети, конечно, 100 раз не правы, но искренне раскаялись, в отличие от “пострадавшей”», — также заявила Пинаева.

Эти и другие её высказывания, которые она допустила в ходе разгоревшейся дискуссии по данной теме, вызвали бурю негодования у тагильчан. Некоторые выступили с довольно резкой критикой по поводу такой позиции относительного одного из самых резонансных событий, произошедших в Нижнем Тагиле в прошлом году и получившем широкую огласку по всей стране. Позднее Татьяна Пинаева удалила часть своих комментариев.

Ранее полиция Нижнего Тагила провела служебную проверку после того, как замначальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую двумя братьями азербайджанцами.

«Раздули из ничего чего», — написал полковник Тарас Булгаков со своей личной страницы во «ВКонтакте».

Тагильчанам не понравилось высказывание полковника. Они тут же ответили ему гневными комментариями. После такой реакции полицейский удалил свой пост.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об избиении школьницы двумя её одноклассниками и их матерью в Нижнем Тагиле.

До этого Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по прежней квалификации по факту избиения в Нижнем Тагиле школьницы двумя её одноклассниками.

«Ранее следственными органами СК России по Свердловской области было прекращено уголовное преследование подростков, причинивших телесные повреждения девочке в Нижнем Тагиле, ввиду недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении матери подростков, продолжается», — отметили в СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Нижнем Тагиле мать двух братьев, избивших одноклассницу возле школы № 56, обвиняют только в хулиганстве. В вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления обвинения сняты, в отношении подростков уголовное дело возбуждать не стали. В Следственном комитете Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что дело ещё расследуется.

Напомним, что в отношении матери школьников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Кроме этого, по факту инцидента было возбуждено ещё два уголовных дела: по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по ст. 293 УК РФ (халатность).

Инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной версии следствия, недалеко от здания школы на улице Гвардейской подозреваемая нанесла удар рукой в область головы девочки. Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала избиению и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить применение насилия в отношении девочки. Расследование дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

После произошедшего накануне Нового года с пострадавшей встретился руководитель СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Во время беседы девочка рассказала правоохранителю о своих увлечениях. Анатолий Надбитов узнал, что школьница занимается спортом и недавно записалась в ряды «Юнармии». По итогу встречи он отметил активную жизненную позицию тагильчанки и вручил ей подарок, пожелав успехов в учёбе и крепкого здоровья.

Также о ситуации высказался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он назвал избиение пятиклассницы «рядовым событием» и заявил, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы.