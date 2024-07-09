Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении школьницы двумя её одноклассниками в Нижнем Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об избиении школьницы двумя её одноклассниками и их матерью в Нижнем Тагиле, сообщили в ведомстве.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статьям 111, 213 и 150 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). К уголовной ответственности привлекается мать школьников. В отношении малолетних сыновей, участвующих в избиении девочки, уголовное преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста наступления уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что мать обвиняют только в хулиганстве. Согласно материалам дела, были допрошены участники произошедшего конфликта, все они сообщили о факте избиения девочки. Тогда глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по прежней квалификации по факту избиения в Нижнем Тагиле школьницы двумя её одноклассникам.

Сейчас председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению провести тщательное расследование, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие произошедшему. Кроме того, дано указание провести повторную судебно-медицинскую экспертизу в Судебно-экспертном центре ведомства.

Инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной версии следствия, недалеко от здания школы на улице Гвардейской подозреваемая нанесла удар рукой в область головы девочки. Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала избиению и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить применение насилия в отношении девочки.