Экс-начальник ПДН полиции Нижнего Тагила Татьяна Пинаева стала заместителем директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

Бывший начальник подразделения по делам несовершеннолетних полиции Нижнего Тагила Татьяна Пинаева стала заместителем директора Нижнетагильского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В должность Татьяна Владимировна вступила 12 января 2024 года.

Татьяна Пинаева призналась журналисту АН «Между строк», что выбор нового места работы для неё был очевидным. После 26 лет службы в полиции, где она занималась профилактикой правонарушений и преступлений среди молодёжи, она хотела продолжить работать с детьми.

«В полиции я занималась профилактикой правонарушений и преступлений среди молодёжи. Воспитывала чужих детей. Многие ребята были из социальных центров, но я всегда вкладывала в них душу и хотела сделать им лучше. Поэтому мой выбор был обусловлен ранее выбранной профессией. И пошла я в социально-реабилитационный центр, чтобы быть рядом с детьми. Помогать им, насколько смогу, социализировать и воспитывать», — говорит Татьяна Пинаева.

В обязанности заместителя директора центра входит административная деятельность, воспитательная работа через проведение различных конкурсов и программ, патриотическое и нравственное воспитание, а также волонтёрство.