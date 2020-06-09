ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией в мире

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире ухудшается, сообщил ТАСС глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ получила сообщения о почти семи миллионах случаев [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тысячах умерших», — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в Европе ситуация становится лучше. По его словам, почти 75% от 136 тысяч зарегистрированных 7 июня случаев заболевания COVID-19 пришлось на Америку и Южную Азию.

«Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии», — уточнил Гебрейесус.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 00:15 мск 9 июня, во всём мире от инфекции умерли 405 тысяч человек, заразились 7,081 миллиона. Больше всего заразившихся в США — 1,9 миллиона человек, на втором месте Бразилия, где заболели почти 692 тысячи человек, на третьем — Россия с 476 тысячами случаев заболевания. Несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, мэр Москвы Сергей Собянин накануне снял режим самоизоляции и отменил цифровые пропуска, а премьер-министр Михаил Мишустин объявил о частичном открытии границ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».