Мишустин объявил о частичном открытии границ

Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учёбу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил РИА Новости премьер-министр Михаил Мишустин.

Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками. Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующее распоряжение правительства, оно пока не опубликовано. Сроки открытия границ России не уточняются.

По данным источников РБК и ТАСС, Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить международное сообщение начиная с 15 июля. По информации «Интерфакса», сперва могут возобновить полёты в страны СНГ, затем в другие государства, если те откроют границы «на условиях взаимности».

Напомним, правительство России из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановило регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта.