В Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции и цифровые пропуска

С 9 июня в Москве будут отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок, со ссылкой на главу общественной палаты столицы Константина Ремчукова пишет ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Ремчуков.

Upd: позже отмену режима самоизоляции и пропусков, введённых в городе из-за пандемии коронавируса, подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в Москве с 29 марта введён режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом: были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех жителей ввели самоизоляцию. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться — в частности, с 12 мая открыты промышленные предприятия и стройки, с 25 мая — многие центры госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но с ограничениями. С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений — многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток, чтобы сохранить их здоровье. Жители города хоть и с ограничениями, но начали выходить на прогулки.