«Вот он, шевелится, тварь». В Нижнем Тагиле мужчина купил в «Светофоре» рыбу с опарышами (ВИДЕО)

Житель Тагилстроя пожаловался на магазин «Светофор», расположенный на улице Балакинской, 2, где ему продали испорченную сельдь холодного копчения. Как рассказал журналисту АН «Между строк» мужчина, днём 3 августа он купил рыбу, а когда дома её распечатал, то увидел, что в ней уже завелись опарыши.

«Зашёл в “Светофор”, в отделе рыбы взял сельдь холодного копчения. Дома начали открывать упаковку и обнаружили опарышей. Через пару часов вернулся в тот же магазин, нашёл там ещё четыре испорченные рыбы. Показал продавцам, они сказали, что поставщик такой. Написал заявление о возврате денег. В “Светофоре” пообещали предъявить претензию поставщику за такой случай. Однако полностью всю партию испорченной рыбы так и не убрали. Убрали лишь часть — 4 штуки, которые лежали на видном месте на прилавке», — рассказывает читатель.

Заявление о возврате средств в магазине покупателю одобрили и вернули деньги за испорченную продукцию.