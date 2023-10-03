«Восстановить свои права — длительный стрессовый квест». Известная тагильская общественница высказалась о работе судебных приставов города

Тагильская общественница, экс-кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» Надежда Журавлёва обратила внимание жителей города на неудовлетворительную работу судебных приставов. Она поделилась личным опытом общения с приставами, опубликовав пост в соцсетях.

По словам общественницы, региональный оператор по обращению с ТКО компания «Рифей» через суд решила взыскать с неё просроченные платежи за вывоз мусора. Суд требование удовлетворил и выдал приказ, который был передан на исполнение судебному приставу, однако на момент ареста счетов Надежды, долг уже был уплачен. Женщина утверждает, что уведомить пристава о погашении задолженности оказалось не так то просто. Не помогли ни звонки приставу, ни поданное через «Госуслуги» обращение.

«Пришлось идти лично к приставу на приём, объяснить ситуацию и приложить справку о погашении задолженности по судебному приказу. Она увидела, что долг был погашен, заявила, что снимет штраф. Действительно, 13 сентября мне пришло постановление о прекращении исполнительского сбора, но 19 сентября пристав вновь накладывает штраф по этому же исполнительному производству», — рассказала АН «Между строк» Надежда Журавлёва.

Она пояснила, что несмотря на отмену первого штрафа, удержанные средства уже ушли на счёт РИЦ (Региональный информационный центр, — прим. Ред.) и их она вернуть не сможет. Более того, после повторного возбуждения исполнительного сбора банк по требованию пристава снова снял денежные средства, но на этот раз со счёта мужа Надежды.

«Что это вообще такое было? Пристав отменила ранее выставленный штраф, признав неправомерность, а потом под влиянием каких-то неведомых сил передумала и вновь наложила штраф, на этот раз на супруга. Корявость этой системы состоит в том, что при солидарной задолженности денежные средства за один и тот же долг будут списываться со всех должников, вот только на момент повторного списания долг был уплачен, и пристав об этом знал. Это приводит к излишним удержаниям, но никто в переплатах разбираться не будет. Это головная боль должника, которому предстоит разобраться, как вернуть свои деньги. Найти и наказать возможно нажатием клавиши на клавиатуре, но восстановить свои права — длительный стрессовый квест», — считает Надежда Журавлёва.

В беседе с журналистом АН «Между строк» общественница отметила, что намерена добиться отмены вновь наложенных штрафных санкций. Она уверена, что подобная ситуация не единична. С её слов, среди её знакомых немало похожих случаев.

«Я лето жила в саду, мне “Рифей” должен теперь за 4 месяца сделать перерасчёт. А тут получается, что из-за удержанных средств мы за несколько месяцев вперёд заплатили. Теперь надо вновь идти к приставу, но часы приёма ограничены, принимает два раза в неделю. Всё это сплошная нервотрёпка для граждан. Среди моих знакомых никто доброго о работе приставов не скажет. В моём случае нашей семье из-за этой нелепости перестали выплачивать компенсацию за ЖКХ как многодетной», — поделилась Надежда Журавлёва.