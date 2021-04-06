Воспитанница нижнетагильского «Спутника» поставила рекорд России по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем

Воспитанница нижнетагильского «Спутника» Анастасия Кирпичникова вышла в финал чемпионата России по плаванию и обновила рекорд страны, который держался с 2003 года.

С 3 по 9 апреля в Казани проходит чемпионат России по плаванию, по итогам которого сформируют состав сборной для участия в Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

Вчера на дистанции 400 метров вольным стилем Анастасия Кирпичникова, представляющая Свердловскую область, заняла второе место и прошла в финал чемпионата России по плаванию.

Также в квалификационном заплыве на 1500 метров (вольным стилем) пловчиха показала результат 16:08.18. Это новый рекорд России, предыдущий держался с 2003 года. Анастасия улучшила его почти на пять секунд.

В случае успеха спортсменка сможет выступить сразу в двух дисциплинах на Олимпиаде-2021.