«Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен». Владимир Путин обратился к россиянам 

Президент России Владимир Путин сделал ещё одно заявление о попытке вооружённого мятежа в стране, предпринятой ЧВК «Вагнер».

«Ещё раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплочённость и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — сказал президент.

Он отметил также, что в сложной ситуации была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твёрдую позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество.

«Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан страны.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал Путин.

Также он поблагодарил тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Кроме того, президент России выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

Напомним, что ранее, в субботу 24 июня, глава российского государства уже обращался к гражданам страны в связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой ЧВК «Вагнер». Путин отметил тогда, что мятежники толкают страну к поражению и капитуляции и назвал сложившуюся ситуацию ударом в спину стране и народу.