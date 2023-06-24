Владимир Путин сделал заявление о попытке вооружённого мятежа (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны в связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой ЧВК «Вагнер», заявил, что этим Россию толкают к поражению и капитуляции, и назвал ситуацию ударом в спину стране и народу.

«То, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы “Вагнер”. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и капитуляции», — заявил Путин.

По словам президента, Россия будет жёстко реагировать на предательство, а мятежники понесут неминуемое наказание. Армия и правоохранители получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера введены в Москве, Московской области и ряде других регионов РФ. При этом Путин отметил, что ситуация в Ростове-на-Дону, куда вошли подразделения ЧВК, остаётся сложной, в городе фактически заблокирована работа гражданского и военного управления. Президент также призвал мятежников прекратить участие в преступных действиях, тех, кого втянули в вооружённый мятеж, — не совершать роковую ошибку.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооружённого мятежа. В связанных с Пригожиным телеграм-каналах сообщалось, что бойцы «Вагнера» захватили аэродром Ростова-на-Дону и штаб Южного военного округа. До этого в соцсетях от имени главы ЧВК появилась информация о нанесении Вооружёнными силами России удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ назвали эти сведения ложными и призвали бойцов ЧВК проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. Минобороны РФ гарантировало безопасность бойцам ЧВК «Вагнер», которые выйдут на связь с ведомством или правоохранительными органами.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооружённого мятежа. В Генпрокуратуре РФ заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа возбуждено законно и обоснованно. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.