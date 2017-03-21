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23 Мар 2017 11:24 | Метки: Новости, Общество

Волгоградцы требуют наказать команду Навального за фото «облитого» зелёнкой монумента «Родина-мать зовёт»

Жители Волгограда ополчились против Алексея Навального и его команды из-за фотографии, которая была размещена в одной из групп соцсетей в поддержку оппозиционера. На снимке был изображён монумент «Родина-мать зовёт!» с зелёным лицом и ладонью, раскрашенными с помощью графического редактора, пишет городской портал V1.ru.

Предположительно, автор отредактированного изображения намекал на инцидент в Барнауле, когда Навального облили зелёнкой. Снимок с зелёным монументом быстро удалили, и кто провернул эту провокацию, неизвестно. Однако председатель волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Андрей Орешкин направил заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы, ветераны и жители города Волгограда и Волгоградской области, считаем мерзкий поступок команды Навального насмехательством над символом Победы и плевком в каждого ветерана и солдата, погибшего во имя освобождения от фашизма», – говорится в обращении.

Инициаторы обращения считают обработку фото в графическом редакторе актом вандализма.

«Поисковики, неравнодушные жители Волгограда и Волгоградской области призывают органы защитить историческую память и дать правовую оценку инциденту, приняв все необходимые меры для наказания исполнителей и организаторов преступления», – добавил Орешкин.

Завтра, 24 марта, в Волгограде запланировано официальное открытие штаба Алексея Навального.

Ранее в «зелёночном марафоне» отметился депутат Государственной думы от «Единой России» Максим Иванов из Екатеринбурга, направивший в городской штаб Навального ящик зелёнки.

«Мы посмотрели видеоролик и, судя по тому, как зелёнка ровно разлилась по лицу и рукам  аккуратно по запястьям, решили, что это очень похоже на постановку. Они пошутили  мы пошутили. Если же это действительно кто-то бросил в Навального, то это, конечно, неправильно, я не поощряю такие меры»,  говорит Иванов. 

 

Коробку в екатеринбургский штаб по поручению Иванова принёс его помощник Арсений Борисихин. Со словами «зелёнка лучшая, пользуйтесь» Борисихин передал коробку руководителю екатеринбургского штаба Навального Виктору Бармину.

Напомним, в рамках подготовки к предвыборной президентской кампании Алексей Навальный планирует открыть сеть предвыборных штабов в городах России. Также политик запланировал на 26 марта митинг против коррупции «Он нам не Димон», сторонники оппозиционера намерены провести митинги и пикеты по всей России. Однако в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле власти отказались согласовать мероприятия. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: volga-day.ru

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