Вокзалу в Верхней Салде вернут его исторический облик

Пресс-служба СвЖД сообщает, что Свердловская железная дорога в 2023 году в рамках программы по развитию инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса обновит пять пассажирских зданий. В частности, в Свердловской области будет произведён ремонт вокзала и платформы на станции Верхняя Салда. Зданию вернут исторический облик, характерный для железнодорожных пассажирских станций конца XIX — начала XX века. При этом функционал вокзала будет соответствовать современным российским стандартам комфорта и безопасности.

В здании вокзала заменят фасад, кровлю, окна и двери, установят световые вывески с названием станции. Для отделки помещений будут использованы современные эргономичные материалы. Предусмотрена модернизация систем вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации, ремонт санитарной комнаты. В залах ожидания появятся удобные посадочные места с розетками для подзарядки мобильных устройств.

Реконструкции подвергнется и пассажирская платформа станции: её удлинят до 130 метров и расширят до трёх метров, установят новые элементы ограждения и освещения, адаптируют для маломобильных и слабовидящих пассажиров.

Наружные работы планируется завершить осенью 2023 года, а внутренние и инженерные — в следующем году.