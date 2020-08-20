«Воду откачивают с пожарной машиной». В Нижнем Тагиле из-за непрекращающихся дождей затопило новый детский сад и садовые участки

В Нижнем Тагиле из-за непрекращающихся дождей продолжает затапливать подвалы домов, кафе и социальных учреждений, в том числе детских садов. Неделю назад пострадала поликлиника на Вые, на днях вода заполнила подвальные помещения нового детского сада на улице Удовенко, который планируется открыть к концу этого года. После сильных дождей её пришлось откачивать из здания при помощи пожарной машины.

«Вижу это не в первый раз, — рассказал АН “Между строк” житель Гальянки. — Застройщик, видимо, не собирается исправлять проблему затопления подвала верховой водой, а просто хочет откачать воду из подвала и сдать в эксплуатацию детский сад в сухую погоду».

В мэрии Нижнего Тагила отметили, что данный детский сад ещё не принят в эксплуатацию. Устранением последствий, выяснением причин ЧП и разработкой технических решений, позволяющих избежать подобной ситуации в дальнейшем, сейчас занимается подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс».

«Детский сад не будет принят городом в эксплуатацию, пока проблема с инженерными сетями не будет решена, — подчеркнули в городской администрации. — По данным подрядчика, подтопление произошло из-за переполнения хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне. Сейчас из подвального помещения качают воду. Совместно с “Тагилгражданпроектом” уже разработан ряд технических решений, чтобы не допустить перелива стоков на территорию здания».

Сейчас фиксируется повышение уровня воды во всех водоёмах города, в том числе в реке Тагил, и, как следствие, подтопление садовых участков «Шахтёр», «Энергетик», «Металлист», «Автомобилист-2», «Пищевик», «Рыбак». Часть жителей уже приступила к эвакуации. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В центре защиты населения к действиям по эвакуации подготовили два полноценных звена. Каждое из них, по информации пресс-службы тагильской мэрии, включает в себя автомобиль, лодку и пятерых специалистов.

«У нас участки в коллективном саду “Автомобилист-2”, и нас снова топит. Об эвакуации никто не предупреждал. Только председателю товарищества вчера сказали, что может быть подтопление. А за сегодняшнюю ночь более двух метров вода прибыла. У кого-то она стоит уже на участках. Сейчас будем оповещать людей, потому что у нас более 300 участков используются для постоянного проживания. Металлургическое предприятие не соглашается делать параметры сброса меньше, ему проще нас затопить, чем город. Оно в этом году ни разу не делало сброс за всё лето, а сейчас просто издевается над нами. Поэтому мы готовимся к эвакуации», — рассказали агентству жители садов.

Сегодня на заседании противопаводковой подкомиссии тагильские чиновники обсудили меры, которые предпринимаются для предотвращения подтопления домов и садовых участков. Главному энергетику ЕВРАЗ НТМК было поручено ограничить сброс воды с Ленёвского водохранилища. «Водоканал-НТ» готов закрыть паводковую шандору на Черноисточинском гидротехническом сооружении в случае достижения подпорного уровня.

Есть угроза подтопления посёлка Евстюниха. Могут пострадать также гаражные кооперативы, расположенные в пойме реки Тагил.

«Ситуация сложная, потому что последние сутки показали, что земля уже максимально напиталась водой, поэтому та не задерживается, — отметил начальник отдела гражданской защиты населения при горадминистрации Андрей Мишин. — И с лесов, и с гор она сразу стекает в реки и водоёмы, расположенные на территории и вокруг муниципального образования. Мы перешли на максимально возможный сброс воды и готовимся к различным сценариям развития ситуации. Всё зависит от дождей. Если сегодня они будут такими же, как вчера, то ситуация пока не выровняется. Но на завтра уже по прогнозу дождей меньше, соответственно сможем постепенно снижать объёмы сброса воды».

Напомним, ранее этим летом из-за отсутствия в Нижнем Тагиле ливневой канализации во время дождей топило поликлиники, рестораны и торговые центры горда. Из-за подтопления пострадали, в частности, поликлиника № 3 на Вые, ресторан доставки «Голодная панда» на Липовом тракте, торговый центр «Квадрат». Из-за сильного дождя не выдержала ливневая канализация и произошёл прорыв трубы на уровне первого этажа.

В тагильской мэрии тогда признали, что проблема отведения воды во время сильных дождей в городе стоит остро. Чиновники отмечали, что это связано в первую очередь с отсутствием ливневой канализации и «так исторически сложилось». Тем не менее сегодня на заседании правительства Свердловской области первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил, что ответственность за подготовку коммунальной инфраструктуры к работе в условиях непогоды несут главы городов и руководители коммунальных служб. По его словам, ситуации с подтоплением дорог и помещений в муниципалитетах региона недопустимы.

В ближайшее время синоптики вновь обещают жителям Нижнего Тагила дожди, а это значит, что в дальнейшем ситуация в городе и его окрестностях может усугубиться.