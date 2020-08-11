«Так исторически сложилось». Из-за отсутствия в Нижнем Тагиле ливневой канализации во время дождей топит поликлиники, рестораны и торговые центры

В Нижнем Тагиле дома, рестораны, торговые центры и поликлиники топит из-за непрекращающихся дождей и отсутствия нормальной ливневой канализации. Только за вчерашний рабочий день в «Водоканал-НТ» поступило 109 заявок от абонентов. В обычные дни в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступает по 20–25 заявок, рассказал АН «Между строк» директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран. Из-за разгула стихии сотрудники предприятия уже не один день работают в усиленном режиме.

«Вчера весь город “плавал”, — отметил Вячеслав Таран. — Ситуация была сравнима со Всемирным потопом. Во всех районах города был перегруз по магистральным коллекторам. Не справлялись сети с таким количеством воды. Ливневой канализации, как вы знаете, у нас в городе не так много. И вся вода, которая выпала в виде осадков, пришла к нам. Все станции, магистральные коллекторы работали с перегрузом. На всех канализационных насосных станциях были включены резервные насосные агрегаты. Если раньше на западную систему приходило порядка 90 тысяч кубов воды в сутки, то за вчерашние сутки мы прокачали более 200 тысяч. В Дзержинском районе через станции прошло порядка 100 тысяч кубов. Даже в период весеннего паводка у нас такой ситуации не было».

Из-за подтопления пострадала в числе прочего поликлиника № 3 на Вые. В «Водоканале» утверждают, что некоторые дома на Липовом тракте топит ливневой водой, которая поступает не из коллектора. В нескольких подвалах скопилась вода, которая попадает туда с улицы. Уже второй день не может работать и несёт потери ресторан доставки «Голодная панда» на Липовом тракте.

«Вчера утром повара пришли в помещения на Липовом тракте, где у нас находится основная кухня. Там вода стояла уже, было где-то 3 см, — рассказал директор ресторана доставки “Голодная панда” Павел Бычков. — Убирали-убирали, бесполезно. Пришлось отменить одну часть заказов, другую перенести на Ленина, 63, где находится точка продаж. Раз 20 я позвонил в “Водоканал”. Колодцы почистили, но окончательно проблема так и не была решена. У нас с поликлиникой № 3 одна разводящая сеть, одинаковая ситуация. Колодцы забиты, вода попадает в цокольные помещения и не уходит».

По словам директора «Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, с вечера пятницы, 7 августа, до сегодняшнего утра уровень Черноисточинского водохранилища вырос на 17 см. Неудивительно, что ливнёвка, которой в городе почти нет, не справляется с количеством выпавших осадков.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила агентству сообщили, что в курсе возникших проблем. Утром глава города Владислав Пинаев вместе с ответственными чиновниками и представителями дорожных служб проехал по проблемным участкам улиц, там, где после сильных ливней скапливается вода.

«На улице Островского был нарушен ливневый колодец. Вода скапливается на проезжей части в районе здания МУ МВД РФ “Нижнетагильское”. Пока прокопана канава, сделан сброс, это временная мера, далее будет прорабатываться решение по этому участку. На улице Серова, самое низкое место, диаметр трубы ливневой канализации небольшой. Решено делать дополнительный колодец, который будет принимать воду, увеличить пропуск воды. На улице Металлургов тротуар оказался уровнем ниже дороги, поэтому постоянно подтапливался водой, особенно во время сильных ливней. Сейчас МУП “Тагилдорстрой” завершает реконструкцию тротуара, его подняли более чем на 20 см, дополнительно будет установлена искусственная неровность».

В тагильской мэрии признают, что проблема отведения воды во время сильных дождей в городе стоит остро. Это связано в первую очередь с отсутствием ливневой канализации.

«Так исторически сложилось, — говорят в мэрии. — В перспективе этот вопрос — один из приоритетных для муниципалитета. Но и за последние три года было сделано немало в части решения локальных проблем, связанных с отведением воды. В Дзержинском районе на Ленинградском проспекте была проложена новая ливневая канализация, также порядка 500 м канализации проложено на ул. Ильича в районе ул. Чайковского. На Серова — Первомайской был добавлен колодец. На сегодняшний день есть коммерческие предложения по проектированию ливнёвки, в частности на Тагилстрое. Они рассматриваются».

Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле буквально за полчаса выпала недельная норма осадков. Сильный ливень практически полностью затопил центральную часть города. Под водой оказались основные автомагистрали, межквартальные проезды, подвалы жилых домов и соцобъектов. Затопило торговый центр «Квадрат». Из-за сильного дождя не выдержала ливневая канализация и произошёл прорыв трубы на уровне первого этажа.