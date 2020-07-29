В Нижнем Тагиле из-за ливня затопило ТЦ «Квадрат» (ВИДЕО)

Вечером 29 июля в торговом центре «Квадрат» на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле произошло ЧП. Из-за сильного дождя не выдержала ливневая канализация и произошёл прорыв трубы на уровне первого этажа. По словам управляющего ТЦ Алексея Фертикова, в настоящее время клининговая компания устраняет последствия наводнения. Сам торговый центр работает в штатном режиме.

«Сейчас стараемся максимально убрать воду, устранить неполадки. Ущерб ни одному магазину не причинён», — заявил представитель «Квадрата».

Прошедший в Нижнем Тагиле сильный ливень практически полностью затопил центральную часть города. Под водой оказались не только основные автомагистрали, но и межквартальные проезды, что доставило огромные неудобства автолюбителям и пешеходам.