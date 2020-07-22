«Воду не доставили, вертолёт забрали»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» вновь увеличивается

Представители заповедника «Денежкин Камень» в Свердловской области, который горит с прошлой пятницы, прогнозируют «катастрофическое разрастание пожара на территорию, где тушение будет затруднено», сообщает пресс-служба заповедника.

По их данным, пожар развивается на север и северо-запад и может перейти через гребень гор.

«К сожалению, обещанную воду на площадку не доставили, вертолёт забрали. Если не обеспечить воду на площадку, придётся работать ранцевыми огнетушителями в горной местности на большой высоте и более чем в четырёх километрах от источника воды. Переход огня за хребет вызовет резкое увеличение площади пожара», — сказали в заповеднике.

По последним полученным данным, площадь возгорания в «Денежкином Камне» составляет 19 гектаров, в тушении участвуют 12 сотрудников заповедника, 4 человека из 15-го отряда Федеральной противопожарной службы, 6 добровольных лесных пожарных, 10 волонтёров, 2 сотрудника Авиалесоохраны. Ожидаются группировки из Йошкар-Олы. Когда прибудут 40 человек из Авиалесоохраны Свердловской области, пока неизвестно.

Директор заповедника Анна Квашнина рассказала, что волонтёры и спасатели просыпаются в 5 утра, а ложатся спать после часа ночи. Ей самой, несмотря на пожар, приходится общаться с силовыми структурами.

«Тушение пожаров глазами чиновников. Час ночи. Подъём был в пять. Голос сорван. На счётчике 79 звонков. Третий день попыток поднять воду вертолётом на хребет — без результата. Ответ в прокуратуру в один лист пишу уже минут сорок, не могу сложить падежов и найти буков. А ещё участковый приходил, брал объяснение, потому что на сайте ГУВД "аноним" сообщил, что у нас возгорание», — написала Квашнина в Facebook (орфография сохранена).

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин Камень» был обнаружен вечером в пятницу, 17 июля. По словам Анны Квашниной, причиной возгорания, вероятно, стала молния. Сначала в лесу тлел мох, но из-за аномальной жары, достигавшей 40 градусов, огонь быстро перекинулся на верхушки деревьев. В первый день площадь пожара составляла меньше одного гектара, на утро 20 июля его площадь достигла 5,5 гектара, накануне увеличилась до 19 гектаров.