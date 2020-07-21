Площадь лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» за сутки увеличилась до 19 гектаров

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области увеличилась до 19 гектаров, со ссылкой на опубликованные пресс-службой заповедника данные разведки GPS-навигатора пишет Znak.com.

По прогнозам представителей заповедника, площадь пожара будет увеличиваться, поскольку сильный ветер на территории леса пока сохраняется.

Накануне днём к тушению пожара в заповеднике подключилась группа из «Гринписа России» под руководством Григория Куксина, специалисты исследовали территорию пожара с помощью дрона.

Сегодня до 12:00 вертолёт МЧС продолжит сбрасывать воду на очаги, а затем начнёт доставлять ёмкости с водой на специально подготовленную площадку рядом с местом пожара, где её используют для ранцевых огнетушителей.

«Сегодняшний день может стать переломным в ликвидации пожара, если утверждённый план по доставке воды заработает», — говорят в пресс-службе «Денежкина Камня».

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин Камень» был обнаружен вечером 17 июля. По словам Анны Квашниной, причиной возгорания, вероятно, стала молния. Сначала в лесу тлел мох, но из-за аномальной жары, достигавшей 40 градусов, огонь быстро перекинулся на верхушки деревьев. В первый день площадь пожара составляла меньше одного гектара, на утро 20 июля его площадь достигла уже 5,5 гектара.

Крупнейший в истории заповедника «Денежкин Камень» лесной пожар начался в июле 2010 года. Тогда на территории заповедника горели 3,4 тысячи гектара леса, полностью пожар удалось потушить только к середине сентября.