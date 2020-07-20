В уральском заповеднике «Денежкин Камень» горит 5,5 гектара леса

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области, начавшегося 17 июля, за выходные увеличилась до 5,5 гектара, сообщает пресс-служба заповедника.

По словам специалистов, нижняя кромка пожара отработана и не должна загореться вновь. Сейчас спасатели занимаются тушением огня, процесс осложняется особенностями местности.

«Согласно избранной тактике и правилам тушения пожаров в горной местности, с огнём борются с флангов. В силу значительной удалённости воды тушение происходит медленнее, чем необходимо для его локализации. Для эффективной работы важно организовать постоянный подвоз воды к месту тушения, сейчас прорабатываются технические возможности доставки воды вертолётом», — рассказали в пресс-службе заповедника.

На данный момент с вертолёта трижды сбросили воду в зону пожара, что, по словам представителей парка, «значительно облегчило ситуацию». Спустя 12-13 часов работы тушение пришлось свернуть из-за опасности для людей и сильной усталости спасателей, которым приходится ходить за водой за три километра.

«Запросила у Североуральского ГО организовать возможность для проживания в лагере медика, тоже готового и способного работать в полевых горных условиях. Возможно, будем организовывать второй лагерь в районе пожара, для дневного отдыха групп тушения», — рассказала директор заповедника Анна Квашнина.

Сегодня на место тушения должна прибыть группа из шести профессионально подготовленных добровольцев «Гринпис России» из Москвы и Красноярска, людей также может выделить МЧС.

Пожар в заповеднике «Денежкин Камень» был обнаружен вечером в пятницу, 17 июля. По словам Анны Квашниной, причиной возгорания, вероятно, стала молния. Сначала в парке тлел мох, но из-за аномальной жары, достигавшей 40 градусов, огонь быстро перекинулся на верхушки деревьев. В первый день площадь пожара составляла меньше одного гектара.

«Денежкин Камень» — единственный заповедник, полностью расположенный на восточном склоне главного Уральского водораздела, он находится на пересечении ареалов некоторых типов экосистем. Здесь сохранились довольно крупные участки первобытной горной тайги, тундры, являющиеся резерватом для особо ценных, редких и эндемичных видов уральской горно-таёжной флоры и фауны.