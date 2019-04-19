Во Владивостоке подростки избили школьника и под дулом пистолета заставили извиняться (ВИДЕО)

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело после появления в эфире РЕН ТВ видео, где группа подростков избила 17-летнего школьника.

По данным управления МВД по Приморскому краю, инцидент произошёл 13 апреля в районе улицы Адмирала Горшкова, группа подростков решила выяснить отношения с 17-летним юношей. На кадрах видно, как избивают парня, он теряет сознание. Его приводят в чувство, после чего ставят на колени под дулом пистолета. Школьник извиняется, после чего его бьют ногой в спину.

«В результате драки 17-летний юноша получил телесные повреждения. Все участники инцидента установлены, опрошены», — говорят в полиции.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека»), выясняются все обстоятельства инцидента. При этом собственную проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет, сообщение об этом в пятницу появилось на сайте ведомства.