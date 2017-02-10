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13 Фев 2017 17:28 | Метки: Новости, Общество

Вместо приговора фельдшеру за махинации с медкартами в Нижнем Тагиле дело отправили на доследование

Дзержинский суд Нижнего Тагила отправил дело фельдшера поликлиники № 1 Натальи Николаевой, подозреваемой в махинациях в системе обязательного медицинского страхования, на повторное расследование. Прокуратура обвиняла Николаеву в оформлении карт диспансеризации несуществующих пациентов, чтобы получить премию за сымитированное выполнение плана. Фельдшер вину отрицает, но заявила, что в поликлинике под покровительством администрации действительно действует мошенническая схема с полисами ОМС.

После двухмесячного разбирательства в суде приговор так и не был оглашён. На последнем заседании судья отправила дело на новое расследование и назначила следующее заседание на 13 марта. Как пояснили АН «Между строк» в ведомстве, это решение связано с «вновь открывшимися обстоятельствами».

«Мой адвокат признался, что впервые за двадцать лет практики сталкивается с ситуацией, когда на заседании, где должны были объявить приговор, судья отправляет дело на повторное разбирательство. Видимо, в суде согласились с моими доводами и первоначальное обвинение уже не так однозначно»,  рассказала АН «Между строк» Наталья Николаева.

Напомним, на первом судебном заседании представитель прокуратуры сообщил о десяти вменяемых Николаевой эпизодах служебного подлога. Сама она заявила, что не была замешана в мошеннической схеме. С 2014 по 2015 год, по данным проверки, в поликлинике были подделаны как минимум 196 карт пациентов.

Нижнетагильская поликлиника не единственное учреждение России, которое оказалось замешанным в скандале вокруг мошенничества с ОМС. В январе пресса писала об уголовном деле врача из Ставропольского края. По версии следователей, она внесла в базу ложные сведения о диспансеризации двух человек с «целью увеличения показателей работы». В мае 2015 года под суд отправили терапевта поликлиники Челябинска. Её обвиняли в подлоге 18 медкарт, за которые из территориального фонда ОМС было перечислено около семи тысяч рублей. В марте за фальсификацию результатов диспансеризации и служебный подлог Троицкий районный суд Челябинской области приговорил главного врача МБМУ «Ключевская участковая больница» к штрафу в шесть тысяч рублей за фальсификацию результатов диспансеризации и служебный подлог. В июле 2014 года пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении терапевта МБУЗ «Тимашевская ЦРБ». Подобное происходило в мае 2014-го в Вязьме Смоленской области и в Краснодаре, в апреле 2013-го – в Юсьвенской районной больнице Пермского края, в августе 2012-го – в Заполярном Мурманской области. В августе 2011 года прокуратура Махачкалы выявила человека, которого включили в список прошедших диспансеризацию спустя четыре года после его смерти.

Агентство новостей «Между строк»

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