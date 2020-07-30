Власти Свердловской области выделят «ВСМПО-Ависме» деньги ради сохранения тысячи рабочих мест

«ВСМПО-Ависма» получит деньги из бюджета Свердловской области, чтобы сохранить рабочие места и не увольнять 1 тысячу человек, которые стали не востребованы на производстве из-за падения загрузки в результате кризиса с коронавирусом, со ссылкой на исполняющую обязанности директора по управлению персоналом компании Ирину Хасангатину пишет корпоративное издание «Новатор». О какой конкретно сумме идёт речь, она не уточнила, однако отметила, что завод получит средства по региональной программе «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения».

«Суть её заключается в следующем: мы переводим сотрудника в подразделение, где возможно трудоустройство, при этом сохраняем ему среднюю заработную плату при полном графике рабочего времени. Часть создаваемых рабочих мест будет включена в эту программу. За каждого временно трудоустроенного работника бюджет области перечислит корпорации по 13 950 рублей в месяц, а также компенсирует страховые отчисления в сумме 4324 рубля за каждого участника программы», — сообщила Хасангатина.

По словам представителя ВСМПО, работникам, которые больше не задействованы на производстве, предлагают перейти в новый цех «по обслуживанию промышленных объектов», которому присвоили номер 52. Цех займётся разбором мусора, уборкой территории, благоустройством соцобъектов, дорожным строительством, очисткой санитарных комнат и другими аналогичными работами. По оценке Хасангатиной, цех будет одним из самых многочисленных подразделений «ВСМПО-Ависмы».

Оформлять в цех № 52 будут всего на три месяца, хотя региональная программа, по которой предприятие получит деньги, рассчитана на четыре месяца. В «ВСМПО-Ависме» надеются, что к тому моменту ситуация на заводе стабилизируется.

«Люди вернутся в свой цех, если там работа будет. Мы все очень надеемся, что к декабрю объёмы подрастут и кто-то реально окажется востребованным на своём основном рабочем месте. Также работников будем переводить на вакансии в другие цехи. Но и цех № 52 не закроется с завершением действия областной программы. Для него найдутся объёмы», — сказала Хасангатина.

Многие работники завода поддержали меры и согласились перейти в цех обслуживания.

В последние полгода «ВСМПО-Ависма», один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области, испытывает экономические трудности, связанные с тем, что из-за пандемии коронавируса основные потребители титановой продукции (среди них корпорации Boeing и Airbus) практически остановили производство. В связи с этим, как говорил экс-директор ВМСПО Михаил Воеводин, предприятие ежедневно получает от заказчиков информацию о том, что объёмы закупок будут снижены. В первом квартале «ВСМПО-Ависма» получило больше 8 млрд рублей убытка, в то время как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд рублей.

Воеводин руководил предприятием до мая 2020 года. После того как он решил уйти, исполняющим обязанности генерального директора назначили Максима Кузюка, которого называли успешным антикризисным менеджером. Однако после того, как Кузюк заявил о возможной приостановке работы предприятия из-за нехватки заказов, его сменил другой руководитель. 2 июля на должность гендиректора назначили Сергея Степанова, ранее занимавшего должность вице-президента горно-металлургического холдинга «Евраз».