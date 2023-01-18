Власти Свердловской области разработали программу по привлечению молодых врачей в отдалённые больницы региона

Минздрав Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева разработал программу по привлечению в отдалённые территории региона выпускников медицинских вузов. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики, благодаря условиям специальной программы, ежегодно в медучреждения будут привлекаться более 100 молодых врачей.

Главной целью стало не только увеличение численности медиков в государственных больницах региона, но и повышение престижа профессии врача и среднего медперсонала, поддержка специалистов, которые работают в госмедучреждениях. По оценке главы областного Минздрава Андрея Карлова, дефицит медицинских работников в регионе присутствует, но власти принимают все возможные меры для привлечения кадров.

Система программы выстроена таким образом, что руководители медорганизаций будут выявлять потребность в кадрах на ближайшие несколько лет. Затем эти данные передадут в Минздрав, где специалисты сформируют план целевого набора в медицинские вузы и колледжи. Кроме того, медучреждения будут проводить активную работу по ранней профориентации подростков: организовывать встречи со школьниками и их родителями, экскурсии в больницы. Таким образом, студенты после обучения в вузе будут возвращаться работать в больницы своего родного города.

«Вопрос укомплектования наших медицинских учреждений медицинскими кадрами, специалистами, не только врачами, но и средним медицинским персоналом, — это сегодня очень актуальный вопрос. Необходимо активнее включиться, в том числе и руководителям образовательных организаций, школ, я имею в виду, профориентировать ребят на поступление в наш Уральский медицинский университет по целевому набору. Такой набор ежегодно сегодня мы делаем от всех наших муниципалитетов — 250 человек ежегодно. Плюс серьёзные квоты выделены Министерством здравоохранения. Бесплатно отучиться, потом приехать и по целевому направлению отработать — такая возможность сегодня есть», — сказал губернатор.

Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, сейчас только по направлению больниц Северного управленческого округа в Уральском государственном медицинском университете обучается 260 человек, а всего по целевому набору — более 2,6 тысячи студентов. В 2022 году обучение завершили 279 медиков и почти вдвое больше, 576 человек, поступили на целевое обучение. В соответствии с новой программой поток «целевиков» будет поэтапно увеличиваться и составит к 2025 году 500 человек.

Кроме того, в регионе действуют меры поддержки для начинающих специалистов, которые выбирают работу в отдалённых территориях региона: им предоставляют жильё, выплачивают деньги по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года государственные медорганизации Свердловской области привлекли таком образом 1198 медицинских работников.

Отметим, в мэрии Нижнего Тагила предложили запретить выпускникам медицинских высших учебных заведений трудоустраиваться в частные клиники, пока они не отработают пять лет в государственных медучреждениях.