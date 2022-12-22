Администрация Нижнего Тагила предложила запретить выпускникам медицинских вузов работать в частных клиниках

В мэрии Нижнего Тагила предложили запретить выпускникам медицинских высших учебных заведений работать в частных клиниках, пока они не отработают пять лет в государственных медучреждениях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. С этим и ещё несколькими предложениями тагильские власти намерены обратиться к Законодательному собранию и в Министерство здравоохранения Свердловской области.

Согласно плану мероприятий по привлечению и закреплению медицинских специалистов в госучреждениях здравоохранения Нижнего Тагила, чиновники предлагают не только ограничить работу в частных медицинских организациях для выпускников медицинских вузов, но и отменить периодическую аккредитацию для врачей со стажем работы более 10 лет, а также включить категорию «медицинские специалисты» в государственную программу «Пушкинская карта».

В мэрии хотят, чтобы региональное правительство вынесло эти предложения на федеральный уровень. Кроме того, администрация просит региональный Минздрав увеличить количество целевых мест в Уральском государственном медицинском университете и предусмотреть отдельные квоты на целевую ординатуру для выпускников целевых направлений узкопрофильных учреждений.

Дополнительно медицинских работников рекомендуют внести в перечень льготных категорий граждан, согласно которому их дети смогут в первую очередь претендовать на места в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, получать путёвки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря.

В документе числится 21 мероприятие, направленное для привлечения медиков в Нижний Тагил. Так, согласно этому плану, в городе продолжает существовать образовательный проект «Медицинский класс», проводится ознакомление школьников с медицинскими профессиями, предоставляются меры социальной поддержки медицинским специалистам, создаются благоприятные условия для проживания врачей в городе и проводятся приёмы главы города.