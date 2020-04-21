Власти Северной Осетии после стихийного митинга начали выплачивать деньги потерявшим доход из-за коронавируса

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил в Instagram, что в регионе начали выплачивать единовременные выплаты людям, которые потеряли доход в связи с коронавирусом. По его словам, помощь получили уже 152 семьи.

«Да, обстоятельства сложные. Но мы делаем всё возможное, чтобы поддержать нуждающихся. Так... сегодня начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи уже получили денежную помощь. Работают волонтёры, помощь оказывается пожилым людям», — сказал Битаров в видеообращении.

Глава Северной Осетии заявил, что люди, которые вышли на митинг и не соблюдали режим самоизоляции, подвергли опасности себя и окружающих.

«Кроме того, распространяется ложная информация о том, что вируса не существует, что сегодня является преступлением. В сложной ситуации оказались не только мы, но и вся Россия, весь мир», — сказал Битаров.

В Северной Осетии зарегистрировано 177 заражённых коронавирусом, умерли два человека, выздоровели восемь.

Напомним, накануне во Владикавказе на площади у Дома правительства Северной Осетии прошёл несанкционированный митинг, на него пришли около 1,5 тысячи человек. Граждане выступили против режима самоизоляции, пожаловались на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. К протестующим выходил глава региона, но диалога не получилось. Силами ОМОНа митинг удалось разогнать, 69 участников мероприятия было задержано.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».