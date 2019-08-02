Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Сахарова

Столичные власти согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа на проспекте Сахарова.

«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников — до 100 тыс. человек», — цитирует ТАСС первого заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника.

По словам оппозиционных активистов, им не удалось достичь договорённости с властями.

«Мэрия Москвы опять выпустила срочный пресс-релиз о якобы согласовании митинга на проспекте Сахарова (теперь уже на 10 августа) — что неправда! Второй раз та же разводка; всё для того, чтобы размыть повестку и отвлечь внимание», — написал в Twitter соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Ранее представители Либертарианской партии пытались согласовать акцию 3 августа, но не смогли договориться с мэрией по поводу места. После безуспешных переговоров организаторы отозвали заявку. Полиция призвала не участвовать в несогласованной акции и напомнила о возможной ответственности за участие в незаконных митингах.

Заявитель акции 10 августа незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова написала в своём Facebook, что она действительно была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов о мерах безопасности на 3 августа. И была «не вполне удовлетворена» итогами беседы. Русакова считает, что нельзя обсуждать акцию 10 августа без гарантий безопасности для тех, кто придёт 3 августа.