Полиция призывает граждан не ходить на несогласованную акцию 3 августа

Полиция Москвы призвала граждан не принимать участия в запланированной на 3 августа акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму.

Как пишет «Интерфакс», в пресс-службе столичного МВД заявили, что в мэрию Москвы не поступало уведомлений о согласовании этой акции.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нём. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них», — говорится в заявлении МВД.

Правоохранители также предупредили организаторов и участников несогласованного мероприятия о необходимости соблюдения закона.

Ранее Либертарианская партия подала заявку на согласование проведения 3 августа митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако столичная мэрия отказала организаторам мероприятия. В свою очередь, либертарианцы отказались от проведения согласованной акции на проспекте Сахарова и отозвали заявку. После переговоров в мэрии был задержан один из лидеров партии Михаил Светов.

Напомним, 27 июля в Москве состоялась масштабная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В результате были задержаны более 1300 человек. 30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.