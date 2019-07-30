Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках после митинга 27 июля

СК России 30 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции протеста 27 июля в центре Москвы.

«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, участники несогласованной акции игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушали общественный порядок, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также применили насилие в отношении представителей власти и совершили «иные противоправные действия».

В следственном комитете пообещали дать принципиальную оценку действий организаторов массовых беспорядков, участников и тех, кто «призывал к их проведению».

Напомним, первое уголовное дело по итогам масштабной акции протеста было возбуждено 29 июля, в отношении 48-летнего Евгения Коваленко. Мужчина признался, что бросил мусорный бак в сотрудника полиции.