Фигурант первого уголовного дела по итогам митинга 27 июля признал свою вину

Фигурант первого уголовного дела по итогам акции протеста 27 июля Евгений Коваленко признался, что кинул мусорный бак в полицейского. 48-летнего мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

«В Мещанском суде сейчас судья Изотова рассматривает ходатайство СКР об аресте Евгения Коваленко по уголовному делу по статье 318 УК РФ (мусорный бак в полицейского). Адвокат по назначению. Вину признал! Это объясняет задержку с официальным подтверждением», — сообщил в Twitter глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По данным «Медиазоны», суд арестовал Коваленко до 27 сентября.

Как сообщает Baza, во время допроса Коваленко заявил, что не хотел причинить вреда правоохранителю, а только «отпугнуть, чтобы он не бил митингующих».

Напомним, на митинге, который после разгона превратился в шествие по центру Москвы, задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1373 человека, по данным полиции — 1074. По оценке «ОВД-Инфо», пострадали 25 человек, Baza сообщала о 77 пострадавших.