В мэрию Москвы подали заявку на митинг 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгорудму Елена Русакова подала в московскую мэрию заявку на проведение митинга 10 августа, со ссылкой на Русакову пишет «Интерфакс».

Русакова подала заявку 30 июля. Она предложила мэрии согласовать либо шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на нём, либо митинги на Волхонке или на площади Свободной России. По словам Русаковой, её поддержала юрист ФБК Любовь Соболь. Предполагаемая численность акции, указанная в заявке, — 10 тысяч человек.

Накануне Либертарианская партия пыталась согласовать акцию 3 августа, но не смогла договориться с мэрией по поводу места. После безуспешных переговоров организаторы отозвали заявку, а лидер партии Михаил Светов сразу после встречи с чиновниками был задержан. Полиция призвала не участвовать в несогласованной акции и напомнила о возможной ответственности за участие в незаконных митингах.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. На ней были задержаны более 1300 человек.