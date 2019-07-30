Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 3 августа. Его организатора задержали и увезли в неизвестном направлении

Переговоры Либертарианской партии, выступающей организатором митинга за свободные выборы 3 августа, и мэрии Москвы завершились безрезультатно: мэрия отказалась согласовать митинг на трёх предложенных организаторами площадках — на Новом Арбате, у здания ФСБ на Лубянке и у мэрии Москвы на Тверской, пишут «Открытые медиа».

Организаторы, в свою очередь, отказались митинговать на проспекте Сахарова, где предлагала мэрия, и отозвали свою заявку на проведение акции.

«Мэрия сказала, что какие-либо другие площадки, кроме Сахарова, рассматривать отказывается в принципе (цитата). Дальше ситуация не в наших руках», — написал один из организаторов акции Михаил Светов.

Отмечается, что сразу после переговоров по митингу на выходе из здания правительства Москвы Михаил Светов был задержан. Пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии сообщил, что его «посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении».