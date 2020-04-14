Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для лечения коронавируса

Из-за роста числа заражённых коронавирусом в ближайшие две-три недели в московских госпиталях, переоборудованных для лечения пациентов, может возникнуть дефицит коек, сообщает департамента здравоохранения Москвы.

«Оперативный штаб прогнозирует, что, несмотря на включение в работу всё большего числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим было принято решение в ближайшие десять дней переоборудовать ещё 24 городских стационара для лечения заражённых и довести таким образом количество коек в городе до 21 тысячи. Экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах: больницах имени В. В. Вересаева, А. К. Ерамишанцева, Ф. И. Иноземцева, В. М. Буянова, С. С. Юдина, В. В. Виноградова, Л. А. Ворохобова, М. П. Кончаловского, Н. И. Пирогова, С. П. Боткина, И. В. Давыдовского и НИИ имени Н. В. Склифосовского.

К 13 апреля для пациентов с коронавирусом были выделены уже 29 стационаров в Москве. К утру 13 апреля в городе было зарегистрировано 18328 случаев инфицирования. По данным департамента здравоохранения, на дому лечатся шесть тысяч человек.

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