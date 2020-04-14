Минздрав назвал лечение на дому больных коронавирусом нормальной практикой

Лечение больных с коронавирусной инфекцией амбулаторно под наблюдением врача было предусмотрено приказом Минздрава РФ ещё в марте и является обычной практикой, сообщила в интервью Владимиру Соловьёву на канале «Соловьёв live» главный инфекционист ведомства Елена Малинникова.

«У нас был проработан этот вопрос ещё в марте — есть приказ Минздрава об оказании амбулаторной помощи больным с коронавирусной инфекцией, и это нормальная практика. Ни для кого не новость, что наши пациенты, которые болеют в лёгкой форме, должны лечиться дома амбулаторно, но под наблюдением первичного звена», — сказала Малинникова.

Она пояснила, что с такими больными регулярно созванивается терапевт или врач-инфекционист.

«При определённых условиях врач раз в день или в три дня обязательно посещает этого пациента, делает обычный осмотр, измеряет температуру и дальше корректирует правильно терапию», — рассказала Малинникова.

Инфекционист подчеркнула, что есть и другие инфекции, которые могут лечиться амбулаторно, и только тяжесть состояния пациента определяет необходимость его стационарного лечения.

«Мы можем, безусловно, пациентов держать до третьего пришествия и при этом, скажем так, не оказывая никакой нужной помощи, тратить свои силы на пациента, которому мы просто будем говорить "здрасьте-здрасьте". Причём такое решение у нас из года в год — всегда есть амбулаторные больные, которые и с гриппом лечатся дома», — сказала Малинникова.

По данным департамента здравоохранения Москвы, только в столице от коронавируса на дому лечатся более 6 тысяч человек. Там заверили, что в случае ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, обязательно госпитализируют.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны.

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