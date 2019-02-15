Власти Красноярска снесут разрушенный взрывом газа многоквартирный дом

Мэрия Красноярска приняла решение о сносе многоквартирного трёхэтажного жилого дома, разрушенного в результате взрыва бытового газа, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня была проведена техническая оценка состояния дома — он является аварийным и подлежит сносу. В ближайшее время проектная группа совместно со Следственным комитетом определит, как жители дома смогут получить безопасный доступ к своему имуществу и документам», — сообщил на заседании комиссии по ЧС первый вице-мэр Владислав Логинов.

Городские власти занимаются организацией размещения нуждающихся, сказал чиновник, пояснив, что приоритетной задачей является установить количество проживавших в доме людей: строение оказалось незаконным, а жители проживали в нём без регистрации.

По данным горадминистрации, в 2006 году собственник подал документы для получения разрешения на строительство частного жилого дома, состоящего из пяти комнат, гаража и автомастерской. Однако в дальнейшем проект подвергся серьёзной корректировке и в итоге дом разросся до трёх этажей и 30 квартир. Тяжбу с владельцем имущества красноярские власти ведут с 2014 года, добиваясь признания дома самовольной постройкой и его сноса. В 2018 году суд удовлетворил иск мэрии, исполнительный лист поступил судебным приставам.

Напомним, ЧП, в котором сейчас разбирается Следственный комитет, произошло накануне вечером. В результате взрыва бытового газа обрушились перекрытия жилого дома на Кандагарской улице. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших. Предварительной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.