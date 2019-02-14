Происшествия

В Красноярске в жилом доме взорвался газ, погиб один человек

14.02.2019 22:34
В Красноярске в жилом доме взорвался газ, погиб один человек

В Красноярске в трёхэтажном жилом доме произошёл взрыв газа, пишет «Интерфакс». По предварительным данным регионального Минздрава, под завалами найдено тело одного погибшего. Информации о других пострадавших пока нет. Из дома были эвакуированы 12 человек.

По неофициальным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или неисправность газового оборудования. В МЧС дом называют называют «частным коттеджем».

Напомним, с начала года произошла серия взрывов газа в нескольких городах России. 

Утром 31 декабря произошёл взрыв в жилом доме в Магнитогорске, в результате погибли 39 человек. В Следственном комитете назвали приоритетной версией происшествия взрыв бытового газа.

Днём позже в Магнитогорске взорвалась «Газель», в результате погибли три человека. В МВД причиной взрыва назвали «неисправность газового оборудования». 

13 января взрыв газа произошёл в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. По изначальным данным, семь человек были спасены, пятеро погибли. 

24 января в подмосковной Балашихе в микрорайоне Янтарный из-за взрыва начался пожар в многоэтажном доме, погибли двое.

 

 

Фото: 
РИА Новости
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