«Власти далеки от народа». В Общественной палате Свердловской области обсудили законопроект о QR-кодах

В Общественной палате Свердловской области обсудили закон о введении системы QR-кодов, предлагаемый федеральными органами власти. Публичные слушания на эту тему прошли накануне в формате видеоконференции. Участие в онлайн-встрече приняли общественники, бизнесмены и политики. Во время трёхчасового разговора участники рассмотрели все аргументы за и против. Делегаты обсудили рост заболеваемости, который был в начале осени, упомянули неоднозначность вопроса о вакцинации беременных женщин и особых категорий населения, в частности пенсионеров и инвалидов.

Некоторые общественники выступают за вакцинацию, но категорически не согласны с системой ограничений в виде QR-кодов.

«Принятие таких законов невозможно ни под каким названием. Власти далеки от народа, но люди посылают большое количество обращений против этого закона. Более 350 тысяч человек оставили свои подписи на платформе CitizenGO против QR-законов. Причиной высокой заболеваемости мы считаем отсутствие качественных медицинских услуг в стране», — высказалась представитель межрегиональной общественной организации за права семьи Марина Степанова.

Депутат Законодательного собрания от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, также присутствовавший на обсуждении, рассказал АН «Между строк», что доводы, услышанные им во время обсуждения вопроса Общественной палатой, будут рассмотрены на заседании комитета по социальной политике.

«Это хорошо, когда в регионы направляются проекты и их наработки для того, чтобы учесть мнение регионов. Этот проект касается практически всего населения России, поэтому мы понимаем, что решение должно быть взвешенным и правильным», — сказал депутат.

Сегодня, 30 ноября, комитет по соцполитике одобрил введение QR-кодов. Теперь вопрос должны будут обсудить на пленарном заседании Законодательного собрания. При этом депутаты продолжают получать письменные и устные обращения противников введения QR-кодов, поделился Вячеслав Погудин. По словам депутата, некоторые жители высказываются очень категорично и даже продолжают отрицать заболевание.

Напомним, проект планируют принять на федеральном законодательном уровне, но прежде регионы должны обсудить этот вопрос и высказать собственное мнение. Когда документ решения правительства Свердловской области будет готов, его направят в Общественную палату, а затем в парламент Российской Федерации.