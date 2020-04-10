Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

Правительство Чукотки на период нерабочих дней и режима самоизоляции решило разрешить работать кинотеатрам, баням и соляриям, со ссылкой на оперативный штаб региона пишет «Интерфакс».

Кинотеатры смогут работать при условии, что между зрителями будет обеспечена дистанция не менее полутора метров. Баням, а также парикмахерским, косметическим, маникюрным, педикюрным и массажным салонам и соляриям разрешено работать в населённых пунктах, где нет централизованного горячего водоснабжения. Этим компаниям выдвинули условия, что они смогут обслуживать только по одному клиенту в помещении или что между посетителями должна быть дистанция не менее полутора метров, а после каждого клиента сотрудники обязаны проводить уборку и дезинфекцию и менять средства индивидуальной защиты.

Власти также решили смягчить режим самоизоляции на период до 14 апреля: людям разрешат выходить из дома на рыбалку и за легальными продуктами и услугами, причём не только в ближайший магазин или пункт сервиса.

«Ориентировочно решение о продлении или снятии режима самоизоляции будет принято на заседании оперативного штаба 13 апреля», — добавили чиновники.

В то же время до 30 апреля в округе сохраняется требование по самоизоляции к людям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания.

На 10 апреля в регионе не было подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Один человек изолирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, его анализы отправлены в Хабаровск, результатов пока нет, симптомов ОРВИ у него не проявляется. Тестирование на коронавирус провели 457 жителям Чукотки.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

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