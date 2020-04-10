Число заразившихся коронавирусом в России превысило 11,9 тысячи человек. За сутки заболели 1786 россиян

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

«В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», — говорится в сообщении штаба.

Первые заболевшие появились в Туве: накануне в республике предварительные тесты выявили заболевание сразу у восьми человек, власти постановили закрыть район заражения на карантин.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».